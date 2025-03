Chiccheinformatiche.com - Spotify «craccato» non funziona davvero più? Il down dell’app di streaming e cos’è successo dopo

Sembra essere arrivata la fine per chi utilizzava versioni modificate di. Stando alle segnalazioni diffuse sui social, molti utenti che facevano uso di app piratate per accedere al servizio dimusicale senza restrizioni si sono ritrovati improvvisamente esclusi.il 3 marzo, poi la fine delle app craccateLunedì 3 marzo, un’interruzione su scala globale ha colpito, causando problemi di accesso per tutti gli utenti. Il disservizio è stato rapidamente risolto, ma per alcuni il ritorno alla normalità non è stato possibile. Tra questi, coloro che sfruttavano le cosiddetteMod, applicazioni modificate che permettono di ascoltare musica senza pubblicità e senza le limitazioni imposte dall’abbonamento Premium.Queste versioni alterate, facilmente installabili su dispositivi Android (e condifficoltà su iOS), offronolità premium gratuitamente, ad eccezione delload offline dei brani.