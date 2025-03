Sport in tv giovedì 6 marzo | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,2025. Proseguono i Mondiali di sci nordico in quel di Trondheim, dove andranno in scena le gare a squadre: si parte con la staffetta maschile di sci di fondo, poi quella sempre maschile di combinata nordica e infine quella di salto con gli sci dal trampolino lungo. Sempre parlando diinvernali torna il biathlon con la sprint maschile di Nove Mesto, mentre prenderanno il via anche gli Europei indoor di atletica ad Apeldoorn. In serata spazio al tennis con il Masters 1000 di Indian Wells, al basket con l’Eurolega e soprattutto al calcio con le sfide di Europa e Conference League che vedranno in campo Roma, Lazio e Fiorentina. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.