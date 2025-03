Pisatoday.it - Sporco, incrostazioni ed escrementi di roditori: chiuso e multato un ristorante

Leggi su Pisatoday.it

Nella mattinata di mercoledì 5 marzo i Carabinieri del NAS di Livorno, durante un servizio di controllo in materia di sicurezza alimentare, hanno segnalato alle autorità sanitarie e amministrative il titolare di una Pisa per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e per.