Anteprima24.it - "Spoofing" e altre truffe on line per migliaia di euro: cinque denunce

Tempo di lettura: 3 minuti Il contrasto alleon, realizzate attraverso le più disparate tecniche di adescamento, rappresenta uno degli obiettivi dell’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno condotto un’intensa attività investigativa, che ha portato all’identificazione e al deferimento in stato di libertà dipersone, ritenute responsabili di almeno quattro distinteinformatiche ai danni di vittime residenti in provincia di Avellino.Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Frigento hanno individuato un 38enne residente in provincia di Napoli, che, attraverso la tecnica dello “” (un falso messaggio che induce la vittima a credere di essere stata contattata da un soggetto affidabile), ha convinto un 65enne del posto che il proprio conto corrente fosse stato violato, inducendolo così a effettuare due bonifici per un totale di oltre mille