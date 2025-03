Gamberorosso.it - Spoiler: l’export vino 2024 negli States sarà da record, ma il calo dei consumi anche

Tra pochi giorni i dati Istat delvitivinicolo italiano delci diranno che un nuovoè stato raggiunto, che ilMade in Italy non teme crisi e che le preoccupazioni erano infondate. Per qualche ora dimenticheremoi dazi di Trump, visto cheStati Uniti si profila una nuova medaglia (di legno?) da mettere al petto delitaliano, che si appresta a sfiorare i 2 miliardi di euro. Non serve la sfera di cristallo per anticipare i titoli che leggeremo il prossimo 11 marzo (il giorno X): “Altro che Trump, iltricolore è il protagonista della cavalcata trionfale nel Paese a stelle e strisce, che ama l’Italia e non è in grado di rinunciare ai suoi prodotti”. Ma siamo sicuri cheproprio così?Un rush di ordini dovuti ai dazi annunciatiAbbiamo provato a capire cosa sta succedendo nella realtà proprio a partire dagli Stati Uniti, dove due variabili impazzite stanno rimescolando le carte sul tavolo e stravolgendo il gioco.