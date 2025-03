Liberoquotidiano.it - "Speriamo non mi rubi la scena": Papa Francesco, l'ultima clamorosa battuta di Eleonora Giorgi

Nonostante la tragedia della malattia,ha mantenuto fino all'ultimo secondo il suo black humor. Pare che, poco prima della morte, abbia ironizzato sul fatto che anche ilsi trovasse in condizioni critiche. E che per questo "rischiava di rubarle la". "Ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e ilsu chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: ‘che ‘stonon mila‘", ha raccontato il figlio Andrea Rizzoli. "Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio - ha proseguito Rizzoli -. È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì, Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all'ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell'altra.