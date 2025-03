Lapresse.it - Spazio, Musk ‘apprezza’ la nota della Lega: ecco cosa scrive su X

“Molto apprezzato”. Losu X Eloncommentando il post di un utente in cui viene riportata lariguardante la sicurezza delle telecomunicazioni e le perplessità del Carroccio sulle voci riguardanti i colloqui tra la francese Eutelsat e il governo italiano. “Nell’interesse italiano sarebbe singolare scegliere un soggetto francese (con partecipazione azionaria anche cinese?) anziché un sistema tecnologicamente più sviluppato ed all’avanguardia come quello americano”, affermano Paolo Borchia, capo dezioneal Parlamento europeo, e Paolo Formentini, deputato, responsabile dipartimento Esteri.Nel post ‘apprezzato’ da, oltre allaleghista, si legge che “il vicepremier italiano Matteo Salvini rilascia una dichiarazione in cui mette in dubbio l’allontanamento del governo italiano dal progetto ‘all’avanguardia’ Starlink di Elona favore di un prodotto francese scadente con azionisti cinesi”.