Leggi su Ildenaro.it

Leatmosferiche svolgono un ruolo cruciale nel guidare le correnti d’aria latitudinali su Marte, specialmente ad altitudini elevate. Questo, almeno, e’ quanto emerge da uno studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Planets, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Tokyo. Il team, guidato da Kaoru Sato, ha analizzato una serie di dati atmosferici a lungo termine, applicando metodi innovativi per esploraree stimare l’influenza delle, o GW, sulla circolazione planetaria. I risultati, commentano gli esperti, offrono una nuova prospettiva sui comportamenti delmedia del. “Sulla Terra – spiega Satu – leatmosferiche su larga scala causate dalla rotazione del, note comedi Rossby, sono l’influenza primaria sul modo in cui l’aria circola nella stratosfera, o la parte inferiore delmedia.