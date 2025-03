Ilrestodelcarlino.it - Spazio e connessioni satellitari. Gnassi: "La sicurezza nazionale viene prima dei privati stranieri"

"L’interesse e ladevono essere la stella polare di ogni intervento legislativo sulla regolamentazione dell’economia dello". Lo ha detto alla Camera il deputato Andrea, presentando i 40 emendamenti proposti dal Partito Democratico al disegno di legge illustrato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e dal ministro Adolfo Urso. "Su questo provvedimento c’è stato un confronto approfondito in Commissione, ma poco ascolto da parte del governo e della maggioranza. Auspichiamo che nel passaggio in Aula il testo possa essere migliorato per superare diversi aspetti che destano ancora preoccupazione. In particolare – ha sottolineato– il senso delle nostre proposte di modifica è sintetizzato nel concetto stesso di interesse e, che devono essere la stella polare per l’economia delloe per la capacità di connessione satellitare, con l’obiettivo di generare un adeguato ritorno industriale per il nostro Paese.