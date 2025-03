Inter-news.it - Spalletti punta Castro: dall’Argentina sono convinti di un ‘pressing’

Luciano, tecnico della nazionale italiana, ha contattato Santiagoper convincerlo a giocare nell’Italia. Questa è la clamorosa notizia riportata da Hernán Feler, giornalista della testata argentina Tyc Sports.LA SITUAZIONE – Secondo la ricostruzione fatta da Tyc Sports, Lucianoè pronto a muoversi concretamente per convincere Santiagoa scegliere la nazionale italiana, piuttosto che quella Argentina. L’attaccante del Bologna, che ha realizzato 9 gol in stagione, è da tempo finito nel mirino dell’Inter.si è consacrato come uno dei giocatori più talentuosi del campionato italiano, tanto da aver “stregato” il CT. Il tecnico toscano stravede per le caratteristiche del centravanti classe 2004 e desidera convincerlo ad essere parte dell’Italia del futuro.