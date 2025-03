Lettera43.it - Spagna, caso Rubiales: la procura chiede la ripetizione del processo

Ladel tribunale nazionale spagnolo ha avanzato la richiesta di annullare e ripetere ilnei confronti di Luis, ex presidente della Federcalcio spagnola. In primo grado, l’ex presidente della Federcalcio spagnola era stato condannato a una multa di 10.800 euro per aggressione sessuale a seguito del bacio non consensuale dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione della vittoria mondiale della nazionale femminile spagnola.L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis(Getty).Latrice Marta Durantez: «È necessario includere delle prove indebitamente negate all’interno del»Secondo quanto riportato dai media spagnoli, latrice Marta Durantez ha motivato la richiesta affermando che il giudice incaricato del«non sia stato imparziale».