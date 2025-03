Formiche.net - Space economy, approvato il Disegno di legge alla Camera. I dettagli

Oggi ladei Deputati, a seguito della discussione articolo per articolo in aula, haildisulle disposizioni in materia di economia dello spazio. Respinti gli emendamenti proposti dalle opposizioni, ora il testo passerà all’esame del Senato. Ildiintroduce un quadro normativoato per le attività spaziali private, colmando un vuoto legislativo che fino ad oggi aveva lasciato incertezza per le imprese del settore. In particolare, il testo stabilisce un regime di autorizzazioni per gli operatori che intendono condurre missioni spaziali dall’Italia o per le aziende italiane che operano all’estero. Queste autorizzazioni saranno concesse dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), sotto la supervisione di un Comitato interministeriale che avrà il compito di valutare le implicazioni in materia di sicurezza nazionale e conformità agli accordi internazionali.