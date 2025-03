Notizie.com - Spacciatrice col neonato in braccio, così si eludevano i controlli in provincia di Napoli. Tutti i dettagli del maxi blitz: indagato anche un sacerdote

con. Non è, purtroppo, il titolo di un’opera provocatoria avanguardista. Bensì è quanto si sono trovati difronte i carabinieri, impegnati indinelle indagini contro un gruppo dedito allo spaccio di cocaina.colinsiindidelun(CARABINIERI FOTO) – Notizie.comAgli atti dell’inchiesta della Procura, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati ben 51 persone,le immagini di una donna che, con il bimbo stretto tra le braccia, si avvicina ad un’auto per consegnare qualcosa a chi si trova nell’abitacolo. Secondo i militari, si tratta di uno scambio soldi-droga.L’obiettivo della donna, stando a quanto comunicato dalle autorità, era sfruttare “la presenza di neonati per eludere eventuali“.