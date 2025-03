Ilrestodelcarlino.it - Solo acqua calda a scuola, guasto all’elementare Saliceto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 marzo 2025 - Alla caccia della perdita d’: in giardino e in zonaia. Con i loro macchinari specifici, mentre i bimbi guardano incuriositi. Loro, quelli con il rilevatore di perdite, sono i tecnici. Gli altri sono i bimbi dell’elementare, parte dell’Istituto comprensivo 15 che da venerdì bevonodi rubinetto molto tiepida. Problemi nelladi viaNon c’è pace per ladi viae sempre a causa del rismento.quest’anno, per due volte, i bimbi sono rimasti al gelo e la preside Lucia Montanaro, per volendo farli stare al caldo, li ha fatti traslocare, con armi e bagagli, dai vicini di casa. E cioè la media Zappa, sempre parte dello stesso comprensivo. Per non parlare delle tende: strappate, assenti e quelle che ci sono non funzionanti.