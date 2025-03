Napolipiu.com - Sold out al Maradona: l’entusiasmo azzurro non si ferma

Come riportato da Repubblica Napoli, il tutto esaurito è ormai una costante al. La passione per il Napoli non conosce limiti e anche per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15, i biglietti sono quasi introvabili.I tagliandi disponibili si sono esauriti rapidamente, con solo una piccola scorta residua in tribuna Posillipo e nel settore ospiti, dove sono attesi i tifosi viola provenienti dalla Toscana. Ancora una volta, la soglia dei 50mila spettatori sarà superata, conndo la straordinaria affluenza che accompagna il Napoli di Antonio Conte in questa stagione.Numeri da record: media spettatori da big del campionatoFinora, in 10 partite casalinghe, ilha sempre ospitato più di 50mila tifosi, un dato che si ripeterà anche contro la Fiorentina.