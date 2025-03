Liberoquotidiano.it - "Sognano lo scudetto": la voce che si fa strada nella Juve, come (e quando) possono vincerlo

In campionato Thiago Motta ha trovato la continuità di risultati tanto attesa. Cinque vittorie consecutiveprima era arrivato massimo a due. Era l'obiettivo di questo primo anno di progetto: raggiunto. Magari in ritardo ma raggiunto. In realtà la pareggite acuta che aveva afflitto lantus era un segnale positivo perché una squadra che non perde mai (una sola sconfitta in campionato, quota da) ha una base solida sia dal punto di vista tattico sia da quello mentale (21 gol subiti, miglior difesa, anche questo un dato che di solito vale lo), ma i tifosi avevano fretta di vederla vincere. Parzialmente accontentati, anche se la strana atmosfera di contestazione rimane nell'aria. Thiago Motta ha paradossalmente trovato prima la continuitàsostanza (i risultati) cheforma (la formazione).