Socialisti a congresso Verso il nazionale

CITTÀ DI CASTELLO - Costituita da oltre 500 iscritti, l’assemblea provinciale del Partito Socialista si riunisce a Città di Castello (in vista deldi Napoli) il giorno 15 marzo alle 10 nella sala congressi della scuola Bufalini. "Un appuntamento importante in un momento storico di grande complessità e criticità per il nostro paese e per le istituzioni europee – ha commentato Silvano Rometti in rappresentanza del comitato provvisorio – strette nella morsa di nazionalismi che stanno producendo guerre e conflitti commerciali". Oltre alla mozionesaranno al centro del dibattito anche "le iniziative per la ripresa dell’attività deiin Umbria e i temi che riguardano il futuro della regione. Fra questi – ha proseguito Rometti – da considerare prioritaria la crescita economica e quindi occupazionale, fino a oggi più bassa della media, l’ammodernamento della dotazione infrastrutturale soprattutto di tipo ferroviario e tecnologico, nonché le politiche per la tutela della salute e della scuola pubblica".