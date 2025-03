Ilrestodelcarlino.it - "Smog nei limiti: via Ducale non è più inquinata di altre"

Faccia a faccia tra l’amministrazione e il comitato di via. All’incontro di domani, i residenti torneranno a chiede provvedimenti per ridurre il traffico nelle strette strade del Rione Clodio. Il comitato si batte da anni contro i disagi causati dalla chiusura del ponte di Tiberio, col traffico convogliato nella zona. Chiedono un nuovo ponte, alternativo al Tiberio. Il Comune ci sta lavorando, ma la soluzione è ancora lontana: va individuato il percorso migliore e vanno trovate le ingenti risorse per l’opera. Intanto domani, ai residenti (che hanno fatto anche ricorso in tribunale e l’hanno perso), saranno mostrati gli esiti del monitoraggio dell’aria condotto da Arpae. Controlli fatti sia in estate sia in autunno, dal 7 novembre al 13 dicembre. Il livello di Pm10 rilevato in viaè simile a quello misurato nelle centraline di controllo: 7 i giorni in cui si sono registrati sforamenti, "un dato in linea le stazione fisse di rilevamento in via Flaminia e al parco Marecchia", spiegano da Palazzo Garampi.