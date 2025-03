Ilrestodelcarlino.it - Smart TV 4K QLED a meno di 300€ su Amazon: questa Hisense è un affare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grazie a una nuova offertaè ora possibile acquistare la43E77NQ al prezzo scontato di 299 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per questo modello. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo: laTV in offerta, infatti, è dotata di un pannelloda 43 pollici con risoluzione 4K e di una piattaformaaggiornata e ricca di funzioni. Considerando la spesa ridotta richiesta, la43E77NQ può essere considerata oggi la scelta giusta da tutti gli utenti alla ricerca di unaTV di qualità sotto i 300 euro. La consegna è completamente gratuita, anche per chi non ha Prime. Acquista laTVin scontoTV: il modelloè unLa43E77NQ diventa oggi la scelta giusta per acquistare unaTV di qualità adi 300 euro.