Skateboard, basket e volley: area Multi-sport, cantiere aperto

Sostenibilità ambientale e nuovi servizi. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la nuovadi via Turoldo, vicino al Parco Nord. La cantierizzazione della zona presto ospiterà un nuovo spazio dedicato alloe al benessere di tutti. Un progetto proposto proprio dai ragazzi che frequentano il polmone verde. Città Metropolitana di Milano, Gruppo Cap e Comune di Cinisello in partnership hanno sviluppato il progetto Spugna, un articolato piano di interventi finalizzati a prevenire allagamenti, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi metereologici, che verrà realizzato grazie ai finanziamenti del Pnrr per un investimento pari a 1,4 milioni di euro. Drenaggio urbano sostenibile, alleggerimento della rete fognaria, conrasto agli eventi meteorici eccezionali e rigenerazione urbana del territorio: questi gli ingredienti del progetto Spugna.