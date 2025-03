Liberoquotidiano.it - Sinner salta gli Indian Wells? La clamorosa risposta di Alcaraz: "Per me..."

Carlosnumero tre al mondo, minimizza sul fatto che Janniknon potrà partecipare al Masters 1000 negli Usa: "Ci sono altri giocatori importanti". Le sue parole però di certo si innestano in un momento piuttosto delicato perche deve scontare la squalifica comminatagli dalla Wada. E così il suo messaggio al numero uno al mondo è piuttosto chiaro: "Non ci sto pensando per niente - dice- voglio dire, Jannik non giocherà qui ma ci saranno molti dei migliori al mondo e penso che il torneo sia davvero aperto perché ci sono tanti giocatori che stanno giocando un ottimo tennis. Per me non cambia nulla, sono concentrato sulle mie cose, su me stesso e sul cercare di giocare un buon tennis qui". Poi parla del torneo: "Sono veramente felice di essere nuovamente qui, ho anche avuto tempo di giocare a golf, quindi penso che sia stata una buona preparazione.