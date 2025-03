Silvio Garattini e il vino pericoloso come il fumo | Ma ogni settimana c’è un festival Le diete? Chetogenica e digiuno non servono

Leggi su Open.online

Ilè un nemico giurato della salute. Cosìl’alcool. Che non è meno, eppure «a nessuno viene in mente di organizzare undella sigaretta, invecec’è undedicato al»., fondatore dell’Istituto Mario Negri Irccs di Milano, ha parlato di sanità ieri a Brescia all’auditorium Santa Giulia su invito dell’associazione Asd Rosa running team. Il Corriere della Sera spiega che secondo il professore l’esercizio fisico è un alleato della longevità: «Soprattutto la camminata purché a passo svelto, ma anche la cyclette o altre attività, se fatte bene e con costanza». Mentre almeno sette ore di sonno «aiutano il cervello a smaltire le scorie che produce durante il giorno».I farmaci, racconta il Corriere di Brescia, invece sui farmaci dice che «andrebbero prescritti solo quando necessario, invece il loro mercato è in continua espansione».