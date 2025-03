Laprimapagina.it - Silvana Costa – Primo posto sezione poesia al concorso Arte e Poesia S.Valentino

Leggi su Laprimapagina.it

Vibo Valentia – Alsi è classificatanellaalSana cura di Sonia Demurtas, la sua lirica intitolata: “Leggimi” unabreve ma potente, le parole si snodano in un delicato soffio di vento e penetrano direttamente nei meandri del cuore. Per quanto riguarda ilSan: l’adesione degli artisti e dei poeti è stata straordinaria – ha commentato Sonia Demurtas, esperta dicontemporanea e poetessa, scrittrice e critica d’emozionale, impegnata nella comunicazione artistica della premiazione. Ciò ha permesso al comitato scientifico, del quale hanno fatto pprofessionisti e colleghi come Carmen Corrado, Lucia De Cicco e Sator, Giuseppe Gattuso, di selezionare artisti e poeti importanti, che si sono distinti per originalità in unche sale sempre più di prestigio e qualità.