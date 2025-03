Lanazione.it - Siena, pugno alla moglie in strada: “Sono musulmano, lei è roba mia”

, 6 marzo 2025 – L’episodio aveva destato scalpore in un paese della Valdichiana. Era fine luglio e un uomo, in palese stato di ubriachezza, raggiunse laper. Lei andava a lavoro, lui l’aveva offesa dandole della poco di buono. Alterato, era riuscito a bloccarla prendendola per un braccio, arrivando al punto di sferrarle unin piena faccia. Non bastava. Erano volati ancora schiaffi, quindi unad un fianco, finché alcuni passanti non erano intervenuti per togliere la vittima di quelle botte dalle mani dell’aggressore. Aveva gridato frasi senza senso, fra queste anche una che aveva colpito molto. “– le sue parole – , èmia e ne faccio ciò che voglio. I denti gliel’ho pagati io”. Era stata solo la punta dell’iceberg di una serie di maltrattamenti che i carabinieri avevano ricostruito, coordinati dprocura.