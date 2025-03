Thesocialpost.it - Sidney, finto manutentore tenta di salire sull’aereo col fucile carico: bloccato dai passeggeri

Un 17enne hato disu un aereo all’aeroporto di Avalon, vicino Melbourne, con un. Indossava un giubbotto daper evitare i controlli. Un passeggero ha notato l’arma e lo ha. L’equipaggio e altri viaggiatori lo hanno immobilizzato prima dell’arrivo della polizia di Victoria.Leggi anche: New Jersey, aereo cargo in fiamme dopo l’impatto con alcuni uccelliIltivo di infiltrazioneIl ragazzo è entrato nell’aeroporto attraverso un buco nella recinzione di sicurezza. Ha raggiunto il volo interno Jetstar diretto a Sydney, fingendosi un addetto alla manutenzione. Una volta a bordo, un passeggero della prima fila ha notato ilnascosto sotto il giubbotto e ha reagito immediatamente.Leggi anche: Bombe sganciate per errore: molti colpiti, VIDEOL’intervento eroico deiUn testimone ha raccontato l’accaduto ad ABC Radio Melbourne.