Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza, una telecamera ogni 200 residenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una195 abitanti, un dato molto alto rispetto agli altri Comuni". Ha opposto i numeri, l’assessore alladel Comune di Formigine, all’interrogazione consiliare con cui il consigliere della Lega Davide Romani chiedeva informazioni relativamente ai sistemi di videosorveglianza che vigilano sul territorio comunale. La, in città, resta tema caldissimo, surriscaldato peraltro da diversi episodi – il più eclatante il ‘colpo’ al bancomat della sede BPER di via Vittorio Veneto dello scorso 31 gennaio – che hanno indotto le opposizioni a chiedere, con altre interpellanze consiliari, anche un aumento dell’organico della polizia locale e un presidio più puntuale delle cosiddette zone critiche. Le richieste di Romani si inseriscono proprio in questo filone, e la risposta di Corradini fa il punto, evidenziando come le telecamere, attive dal 2018, sul territorio non manchino, anzi.