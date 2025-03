Anteprima24.it - Sicurezza, in campo l’Osservatorio della Prefettura

Tempo di lettura: 1 minutoIl Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presieduto in data di ieri, 5 marzo 2025, i lavori itineranti delsullo statoprovincia, riunitosi in questa occasione presso l’Auditorium Lina Wertmüller di Ariano Irpino.All’incontro hanno partecipato, oltre al Sindaco del Comune ospitante Enrico Franza, i primi cittadini dei Comuni di Villanova del Battista, Casalbore, Montecalvo Irpino, Greci, Savignano Irpino, Montaguto e Zungoli, unitamente ai vertici delle Forze dell’Ordine.Nel corso dei lavori, svoltisi come sempre interagendo anche con la platea degli intervenuti da tutti i Comuni coinvolti, sono emersi i principali temi di interesse dell’area considerata, che saranno oggetto di futuri approfondimenti anche in ordine alle iniziative che si potranno assumere al riguardo.