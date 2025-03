Quotidiano.net - Si scava a mani nude tra le macerie per trovare la donna dispersa nel crollo della palazzina a Bari

Roma, 6 marzo 2025 – Sisenza sosta tra lealla ricerca72ennenel, all'angolo tra via Pinto e via De Amicis. Intorno all'una di questa mattina, uno dei cani molecolari impiegati ha abbaiato e cominciato are velocemente in un punto, che per i vigili del fuoco sarebbe corrispondente a quello in cui potrebbe trovarsi la 72 enne. La, affetta da disabilità, come ricostruito dalla figlia si trovava nel suo appartamento al quarto piano, al momento deldello stabile. L’edificio era stato sgomberato a febbraio 2024 perché pericolante, ma – nonostante l'ordinanza comunale di sgombero – all'interno erano rimasti a vivere ancora l'anziana e due famiglie al primo piano, una era assente al momentotragedia, l'altra è riuscita a scappare ai primi scricchiolii.