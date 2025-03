Ilgiorno.it - Si guarda avanti con TEDxSondrio

Dal mondo dell’innovazione tecnologica all’arte, dall’enogastronomia al life style, fino alla natura e all’educazione, ogni intervento offrirà un punto di vista unico per interpretare l’essenziale. Nove speakers, altrettante storie e declinazioni del tema – "L’essenziale", appunto – scelto per la "prima" di, sabato 15 marzo dalle 14.30 al Teatro Don Chiari. "Crediamo che ragionare sull’essenziale possa essere un esercizio prezioso per meglio comprendere ciò che veramente conta e può fare la differenza, non solo nella vita del singolo, ma anche in quella della nostra intera comunità" osserva Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio. "Dopo aver già supportato altre edizioni di TEDx in diverse località, è per noi motivo di grande soddisfazione essere parte di questo nuovo progetto nella città che chiamiamo casa" dichiara Mario Alberto Pedranzini, dg di BPS, main sponsor insieme a Crédit Agricole di cui il responsabile Direzione regionale Lombardia Nord e presidente de Le Village Umberto Colli afferma: "Crediamo che questo evento sia un’occasione per ispirare nuove soluzioni per il futuro della Valle".