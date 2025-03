Ilrestodelcarlino.it - Si fingono carabinieri e truffano un’anziana: fermati in fuga sull’A13

Bologna, 6 marzo 2025 – Due malviventi sono stati rintracciati dalla polizia della sottosezione di Altedo, in autostrada A13, poche ore dopo aver raggirato, truffato e derubatosignora residente in provincia di Vicenza. Dopo il tentativo di, i malviventi sono stati bloccati e denunciati per il reato di truffa aggravata in concorso. Il fatto è accaduto martedì, nell’ambito dei controlli predisposti dalla polizia stradale dell’Emilia Romagna. Era il pomeriggio quando una pattuglia della sottosezione di Altedo, all’altezza del casello di Bologna Interporto ha rintracciato un’auto segnalata dalla centrale operativa autostradale di Casalecchio di Reno, collegata a due persone che un paio d’ore prima si erano presentate a casa dell’anziana residente in provincia di Vicenza. I due si erano spacciati pere, asserendo di aver arrestato il figlio della vittima, bisognoso di immediato denaro per pagare le spese legali, avevano indotto la donna a farsi consegnare la somma di oltre 6mila euro in contanti oltre agli effetti personali in oro custoditi in casa.