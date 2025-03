Dayitalianews.com - Si è allontanato dalla struttura che lo ospitava. Si sono perse le tracce di Alessandro, 23 anni. Ricerche in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Appello per il giovane scomparso: non ha con sé documenti né telefono e necessita di farmaci per la terapiaLe forze dell’ordine e l’Associazione PenelopeODV hanno diramato un appello per la scomparsa diDe Paolis, 23, di cui sileil 5 marzo 2025 a Civitavecchia (Roma).L’ultima traccia prima della scomparsaIl giovane si èche loa Civitavecchia e avrebbe dovuto prendere un treno per L’Aquila da Roma, ma non è mai arrivato a destinazione. La famiglia e le autoritàestremamente preoccupate per il suo stato di salute, poichéha bisogno di assumere farmaci per la sua terapia.Caratteristiche e indumenti indossatiSecondo le informazioni diffuse, il ragazzo è alto 1,75 m, ha una corporatura robusta e al momento della scomparsa indossava gli stessi vestiti visibili nelle fotografie diffuse.