Tuttivip.it - “Si deve vergognare”. Grande Fratello, tra Mariavittoria e Tommaso finisce malissimo: “Ecco che mi fa”

Il daytime del 5 marzo delè stato interamente dedicato alla furiosa lite traFranchi eMinghetti, avvenuta dopo l’ultima puntata in diretta. Il confronto tra i due ha raggiunto livelli di tensione altissimi, conin lacrime eferma sulle sue posizioni, portando alla luce una crisi di coppia sempre più evidente.Dopo la puntata deldi lunedì scorso,è crollato emotivamente a causa di un’accusa di, che lo ha rimproverato per non averla difesa abbastanza in diretta. Il daytime ha mostrato i momenti più tesi del litigio e le loro successive riflessioni in confessionale., visibilmente provato, ha cercato di far capire alla fidanzata il suo disagio: “Ma sei in grado di stare con me, volermi bene e ridere? Hai sempre il broncio mentre mi guardi”, ha detto tra le lacrime.