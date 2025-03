Secoloditalia.it - Sì della Camera al ddl Spazio: l’Italia indica la rotta alla Ue. Show delle opposizioni ossessionate da Musk

Via liberaal ddlcon 133 voti favorevoli, 89 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che passa ora al Senato per l’approvazione definitiva, per la prima volta fornisce un quadro di riferimento per il settore spaziale e colma un vuoto normativo. Ma per le, neanche a dirlo, rappresenta una svendita al nemico a stelle e strisce. Al contrario, il testo del ddl proposto dal ministro Adolfo Urso regola l’accesso allo, promuove investimenti nella Space Economy per accrescere la competitività nazionale. Ma non solo, anticipando le iniziative dell’Unione europea, posizionatra i leader globali del settore.Sìal ddl, ora passa al SenatoCome da copione, in Aula va in scena il solitocolorato e urlante di Avs-5Stelle-Pd. Ad aprire le danze i cartelli “Giù la” esposti dai parlamentari di Bonelli e Fratoianni a dare manforte all’interventopasdaran Francesca Ghirra.