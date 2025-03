Iltempo.it - Sì all'educazione sessuale nelle scuole, no “all'ideologia alla Zan”: mano ferma di Salvini

Leggi su Iltempo.it

Sì all', no “all'Zan”. Il ministro dei Trasporti Matteoapre a una disciplina che, se inserita con le giuste accortezze all'interno del sistema liceale, potrebbe incidere considerevolmente sulla formazione dei ragazzi e delle ragazze su un tema tanto delicato. E lo fa nel contesto della presentazione di un libro sul gender del deputato leghista Rossano Sasso, celebratasi a Montecitorio.base dell'insegnamento, che secondo il vicepremier andrebbe rivolto esclusivamente nei confronti degli adolescenti over 14, non ci deve essere un sottofondo di pregiudizio. “Siamo pronti a discutere disessualità nei licei e ad aumentare le pene per chi aggredisce in base all'orientamento. Ma diciamo no a corsi che portano confusione, come l'uso della schwa o degli asterischi, perché questa è”, ha aftodisapprovando il modus operandi dell'eurodeputato del Partito Democratico Alessandro Zan.