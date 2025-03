Iltempo.it - Sì al ddl Spazio, sceneggiata della sinistra: "Giù la Musk". Cosa prevede davvero

Via libera dell'Aula alla Camera dei deputati al ddl, approvato con 133 sì, 89 no e 2 astenuti. Via libera dell'Aula alla Camera al ddl sullo. Il testo è stato approvato con 133 sì, 89 no e 2 astenuti. Il testo stabilisce un fondo da 35 milioni per il 2025 per promuovere la Space Economy, obbligo di autorizzazione per le attività svolte sul territorio italiano, una "riserva di capacità trasmissiva nazionale" da utilizzare in caso di emergenza, vigilanza in capo all'Asi, l'Agenzia spaziale italiana. Il provvedimento che rilancia il settore aerospaziale ha trovato la scenografica protesta di Alleanza verdi e. "Giù la", è la scritta sui cartelli mostrati in Aula dai parlamentari di Bonelli e Fratoianni dopo l'interventoparlamentare Francesca Ghirra che ha annunciato il voto contrario del gruppo sul ddl