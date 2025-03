Agi.it - Show delle monoposto Ferrari al Castello Sforzesco con Leclerc ed Hamilton

AGI - Migliaia di persone in piazzaper lae i suoi piloti, una distesa di cappellini e maglie rosse con sullo sfondo uno dei simboli Milano. La città si è trasformata in una pista di Formula 1 per l'arrivo'Rosse' guidate da Lewise Charles. Ci sono persone arrivate dall'alba, anche giovanissimi, per vedere sfilare le iconichedi Maranello, che hanno corso in un circuito cittadino allestito per l'occasione. "Sono tifosoda sempre - racconta Andrea da Alessandria -. Abbiamo aspettative molto alte per questa stagione, soprattutto dopo avere preso un pilota forte comeche è un sogno per tutti". "Un'occasione speciale di conoscere il nuovo pilota, vestito di rosso è un'emozione diversa. La speranza è che sia l'anno giusto, che la macchina sia migliore dell'anno prima e che si vinca un po' di più", dice Michele.