Biccy.it - Shaila scrive un’orrenda canzone contro Stefania, ma si umilia da sola

Dopo aver suscitato una certa tenerezza con la sua composizione in stile dissingHelena Prestes,Gatta è tornata all’opera, questa volta prendendo di miraOrlando. Se nel suo primo componimento sulla modella brasiliana, la Gatta aveva rievocato con fierezza le sue umili origini e la sua adolescenza trascorsa tra i banchi del mercato, in questo nuovo brano invece ha sfoderato un attacco frontale alla Orlando, dipingendola come un’anima invidiosa che si nutre e gode dei problemi altrui.ha anche sottolineato comepreferisca occuparsi delle difficoltà degli altri perché se pensasse a sé stessa si accorgerebbe di avere dei vuoti.L’opera artistica si chiude con la nostra poetessa rap regina dei mercati, la quale con fiera convinzione ci insegna che l’amore è un campo di battaglia.