Sfruttamento del lavoro e tentato omicidio in azienda | la procura dispone il sequestro

PRATO – L’che sfruttava i lavoratori, molti dei quali senza permesso di soggiorno e costretti a lavorare sette giorni su sette con stipendi da fame e in condizioni di sicurezza e igienico sanitarie precarie passa in mano agli amministratori giudiziari. È stato infatti eseguito lipreventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Prato, delle quote sociali dell’impresa Arte Stampa Srl, con sede legale a Prato, operativa nel settore della stampa di tessuti per abiti da donna,gestita da imprenditori cinesi, dei locali della stessa e di quanto trovato all’interno, delle possidenze immobiliari emobiliari della medesima impresa.Il giudice ha convalidato ilemesso in via d’urgenza dalladi Prato e ha emesso autonomo decreto di, ritenendo configurabili i reati di intermediazione illecita elavorativo, nonché di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nei confronti del titolare di fatto e del suo principale emissario nella gestione dell’impresa, già destinatari della misura cautelare personale, confermata dal Tribunale del riesame.