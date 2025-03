Ilgiorno.it - Settore Ambiente: scattato il corso per gli operatori

Tutela dell’, decollato undi formazione in Provincia. Ieri mattina, nella sala dei Comuni, si è svolta la prima delle due giornate deldi aggiornamento, perdeldi Polizia Locale promosso, dall’ente, con lo studio di consulenzaRosa Srl di Piacenza. Settanta gli iscritti. Durante il primo incontro, la relatrice Rosa Bertuzzi, esperta in diritto ambientale, ha parlato, tra le altre cose, di: attività di monitoraggio in materia di vigilanza ambientale; disciplina degli illeciti penali e amministrativi in materia di gestione di rifiuti, scarichi idrici ed industriali, emissioni in atmosfera; inquinamento acustico. La seconda giornata delsi terrà mercoledì 12 marzo, sempre nella Sala dei Comuni. P.A.