Lanazione.it - Settimana mondiale del Glaucoma: visite gratuite per la prevenzione in alcune città Toscane

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 marzo 2025 – Dal 10 al 15 marzo ricorre ladel, malattia che colpisce circa il 2% della popolazione. Asl Toscana Sud Est aderisce all'iniziativa mettendo a disposizione delle persone interessate, e residenti nell’ambito territoriale dell’azienda, la possibilità di sottoporsi ad una visita oculistica mirata alladelnelle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto. Ladelè l’evento annuale di IAPB Italia Onlus in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ha lo scopo di richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita. «Come Azienda Sanitaria sappiamo bene quanto sia importante laed è per questo che, anche quest’anno, abbiamo accolto la richiesta di collaborare con Unione Italiana Ciechi e IAPB - dichiara il dottore Andrea Romani direttore Dipartimento Testa collo e organi di senso Asl Toscana Sud Est -.