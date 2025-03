Lanazione.it - Settimana del glaucoma: le iniziative dell’Asl

Arezzo, 6 marzo 2025 – Dal 10 al 15 marzo ricorre laMondiale del, malattia che colpisce circa il 2% della popolazione e che, se non diagnosticata e trattata in tempo, può portare alla cecità. Asl Toscana Sud Est aderisce all'iniziativa mettendo a disposizione delle persone interessate, e residenti nell’ambito territoriale dell’azienda, la possibilità di sottoporsi ad una visita oculistica mirata alla prevenzione delnelle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto. Le prenotazioni per visite da effettuare nelladel, fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno attive da sabato 8 marzo chiamando il call center al numero 0577 767676 (sia da numero fisso che da cellulare) che provvederà a fissare l’appuntamento per gli utenti. Questi i requisiti per accedere: età superiore ai 40 anni di età, non essere in terapia per il, non aver fatto visite oculistiche negli ultimi 3 anni.