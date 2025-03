Sportnews.eu - Sete Gibernau, cosa fa oggi l’ex rivale di Valentino Rossi: davvero impensabile

Vi ricordate tutti di? Sapetefalo storico exdi..Nella storia della MotoGP ci sono stati tantissimi piloti che hanno fatto sicuramente la storia: ovviamente al primo posto c’è, capace di trasformare tale disciplina in un qualdi popolare in tutto il mondo.fermo ai box – Sportnews.euIl pesarese ha raccolto ben 9 titoli Mondiali, ma poteva aggiungere alla sua bacheca sicuramente altri titoli: nel 2015, in particolare, ha sfiorato il campionato perdendo soltanto all’ultima gara contro Jorge Lorenzo.Il numero 46 più amato dalla folla ha dovuto fare I conti con avversari molto forti: si pensi a Max Biaggi o a Loris Capi. Ancheè stato uno degli avversari più tosti del Dottore: lo spagnolo aveva sicuramente forza e velocità.