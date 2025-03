Ilrestodelcarlino.it - Servizio di salvataggio, la stagione si allunga

Si torna a discutere dibalneare, in regione: ma non è ancora chiaro come questa verrà impostata, specialmente per quanto riguarda ildi salvamento in mare. Mentre a breve dovrebbe essere emanata l’ordinanza comunale per laturistica, che partirebbe il 13 marzo e finirebbe il 12 novembre, a Palazzo Raffaello è già andato in scena un confronto con le associazioni di categoria, e ora la regione deve determinare il periodo dell’anno in cui si svolge prevalentemente la balneazione. Di date ancora non si parla, ma è possibile che questa venga estesa fino al 30 settembre: l’impiego di bagnini, se questo schema venisse confermato, sarebbe obbligatorio fino alla fine del mese. Questo indirizzo deriva dalla considerazione che, al termine del periodo ‘clou’ dell’estate, molta gente ancora si reca in spiaggia a fare il bagno.