Serpente semina il caos sul Frecciarossa | passeggeri in fuga il treno riparte vuoto per Milano – Il video

Leggi su Open.online

Treni ancora una volta in tilt: questa volta però a bloccare la linea dell’alta velocità non è stato un guasto ma un. Oggi, giovedì 6 marzo, intorno alle 12 sulLecce-undel grano è stato avvistato daimentre strisciava indisturbato sotto i sedili. La scoperta, all’altezza di Civitanova Marche, ha fatto scoppiare il panico tra le persone presenti, mentre il controllore di viaggio non ha perso tempo ad allertare la sala operativa di Trenitalia. Si è immediatamente attivato il Corpo forestale di Ancona, che è salito sulsenza però riuscire a catturare l’animale nascosto nei condotti di aerazione. Nel frattempo, però, ilera stato soppresso. Ed era partita – come se non fosse bastato ildella caccia al– la caccia al biglietto sostitutivo.