Serie C Pianese pronta a ripartire subito dopo la sconfitta

Resettare l’immeritato ko di domenica contro il Rimini e riprendere il cammino. Con questo spirito ladomani sera alle 20,30 è di scena a Gubbio nell’anticipo della trentesima giornata del girone B diC. Out sicuramente nelle fila bianconere lo squalificato Proietto, mezzala titolare, mentre negli eugubini assente il capitano e leader difensivo Signorini. Rispetto all’undici di partenza di domenica scorsa mister Formisano potrebbe tornare all’antico con capitan Simeoni nel mezzo alla mediana e il ritorno alla difesa a treche contro il Rimini si era vista per la prima volta in stagione una retroguardia a quattro. "Non deve essere unaa farci gettar via quello di buono che abbiamo fatto fin qui. Contro il Rimini è mancata un po’ di fortuna e forse un pizzico di lucidità ma andiamo avanti nel nostro lavoro partendo già da domani".