Serena Grandi sull’ex Panatta | L’unico che mi è rimasto nel cuore anche se lui nega

La vita sentimentale di, ricca e variegata, si è arricchita di incontri significativi, tra cui spicca quello con Adriano, leggenda del tennis italiano. “Quando l’ho conosciuto, aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo”, ha raccontato l’attrice, evidenziando una nostalgia per un periodo della sua vita segnato da intensità e trasgressione.non è solo un ricordo, ma un’emozione che persiste, un amore che, nonostante il tempo, rimane impresso nel suo.Tuttavia, le parole dinon sono state accolte senza riserve, Anna Bonamigo, l’attuale moglie di, ha offerto una prospettiva differente in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Secondo Bonamigo, l’ex tennista avrebbe avuto difficoltà persino a ricordare la, descrivendo il loro legame come una semplice “birichinata”, e non una relazione significativa.