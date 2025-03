Ilrestodelcarlino.it - Serata ’In_grata’ al Victor

Domani sera alle 21,15, sul palcoscenico del cine teatrova in scena “Ingrata”, presentato dalla compagnia “Citofonare Tavella” di Rimini. Uno spettacolo tutto al femminile, che fa parte della rassegna “Teatro fuori città” e si inserisce nel programma di iniziative che ildedica alle donne nell’arco del mese di marzo. “Ingrata” è ispirato a “The Cagebirds”, un atto unico del drammaturgo britannico David Campton, rappresentato per la prima volta nel 1972. L’opera esplora i temi della conformità, della libertà e dell’identità attraverso la metafora degli uccelli in gabbia. I personaggi prendono il nome dai loro tratti dominanti: la Golosa, l’Incantata, la Rabbuiata, la Pettegola, la Reazionaria e l’Indecisa. E per concludere la Padrona, che controlla le donne e provvede ai loro bisogno primari, fino all’arrivo della Selvaggia, che rompe l’equilibrio.