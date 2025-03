Gravidanzaonline.it - “Sento di non meritare mio figlio…”

Salve dottoressa, sono mamma di un meraviglioso bambino, che ora ha quasi un anno. Io purtroppodi non meritarlo. Sono uscita dall’ospedale con un po’ di tristezza che sembra essersi incollata nella mia mente e non vuole andare via.In generale sono sola tutto il giorno perché il mio compagno lavora e torna la sera andando via di mattina, e non riesce a capire lo stato in cui mi trovo anche se glielo spiego.In più il mio piccolo non dorme molto di notte e io sono molto stanca, mi sembra di non avere un solo momento per me e non riesco assolutamente a gioire di quello che un bambino porta con sé. Non mi emoziono neanche ai suoi sorrisi o ai suoi traguardi e miun’ingrata rispetto alle altre mamme. In più quando piange mi arrabbio tantissimo e non vorrei essere così.Vorrei accogliere anche i pianti ed essere una mamma normale come tutte le altre.