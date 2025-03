Sei una merda solo una vacca da latte malata psichiatrica | cosa diceva Leonardo Caffo all’ex compagna

Leggi su Open.online

«Sei un, non vali nulla, figlia di mafiosi, menomata,». Queste sonoalcune delle frasi rivolte dal filosofo. E che gli sono costate la condanna a 4 anni per maltrattamenti e lesioni. «Chi ti credi di essere,unadaper tua figlia. Mantenuta, dovresti buttarti dalla finestra. Mi stai istigando, brutta psicopatica, apprensiva come quelladi tua madre e Morgana crescerà stupida e menomata come te con i tuoi disturbi alimentari.», le altre frasi riportate nelle motivazioni della sentenza. Dove si parla anche degli schiaffi e del dito rotto alla madre di sua figlia.era stato invitato da Chiara Valerio alla fiera Più libri più liberi. Poi aveva cancellato il suo intervento dopo le polemiche.e il patriarcatoLa Repubblica riporta stralci del testo in cui si racconta di una agazza «sofferente e umiliata» e di un tteggiamento «manipolatorio» con «schemi patriarcali del tutto inaccettabili».