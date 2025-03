Cultweb.it - Sei Sole o Luna? Cosa vuol dire il trend (di armocromia) che sta spopolando su Instagram

Suin questi giorni è diventato virale un giochetto per capire se si è. Maesattamente? Ebbene, il quesito si rifà ai principi dell’, la disciplina che studia i colori che si armonizzano meglio a quelli di una persona. Intuitivamente possiamoche le personesono chiare, che vengono valorizzate dai colori luminosi, più o meno intensi, più o meno caldi. Dovessimo esprimerci in termini armocromatici parleremmo di persone Estate o Primavera. Al contrario, le personesono scure e quindi vengono valorizzate da colori profondi, più o meno intensi, più o meno freddi. Anche in questo caso, potremmo parlare di persone Inverno e Autunno. Visualizza questo post suUn post condiviso da Ferdinando Schetty (@ferschetty)In realtà, il discorso è più complesso di questo e di sicuro non si possono categorizzare gli umani solo in base alla loro “luminosità”.